الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1407
Comment 1
شاهد.. طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة 

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة، وجاء ذلك بعد حصوله على ترخيص وزارة الثقافة لمزاولة أنشطته، بشكلٍ نظامي.

 

وظهر في المقطع حماس كبير يغمر القائمين على " معهد البيت الموسيقى بالرياض "، بعد حصولهم على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة في نهاية 2020 لمزاولة أنشطتهم في تعليم الموسيقى والفنون.

ويحتضن المعهد الآن العديد من الموسيقيين والمواهب الراغبة في تعلم العزف على مختلف الآلات الموسيقية، حيث حصل الطلاب على تدريبات أدائية وصوتية، ويتعلمون على آلات موسيقية مختلفة، حسب رغباتهم من التعليم على البيانو والجيتار والكمان والعود والقانون وأنواع مختلفة من التدريب الصوتي بما في ذلك نمط الغناء الشرقي.

 

وكان وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قد أعلن إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في المملكة، والتي حصل بموجبها "مركز الدولية الموسيقي للتدريب" ومعهد "البيت الموسيقي للتدريب" على رخصتين لممارسة نشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
هو اللي بيتخلص من فريق ابو خرقه
faeiz1122
يجمعون الأمعات في برامجهم وماتركوا ولا بقوا ضد الحكم السعودي ويقول الأخ ماأحنا ضد الحكم السعودي قول غيرها سبب سوء الحكام السعوديين انتم
ابو محمد
واضح انه باكستاني
faeiz1122
حسبنا الله ونعم الوكيل هل الحكم الشرعي للي صاير جائز .....؟ اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
faeiz1122
هههههه لا بس تذكرت هذا اللي يقول بانيغا مقلب ليش مالعب بالدوري الصيني

أخر الأخبار

بالفيديو.. القبض على قائد مركبة متهور في جدة
بالفيديو.. القبض على قائد مركبة متهور في جدة
Time منذ 5 دقائق Views 53
العلا.. حاضنة التاريخ
العلا.. حاضنة التاريخ
Time منذ 11 دقيقة Views 229
رجل يتحدى أفعى سامة
رجل يتحدى أفعى سامة
Time منذ 16 دقيقة Views 221
تهور الاطفال يتسبب بكارثة
تهور الاطفال يتسبب بكارثة
Time منذ 16 دقيقة Views 190
رجل يهرب بعد حادث تصادم
رجل يهرب بعد حادث تصادم
Time منذ 17 دقيقة Views 209
شاهد.. طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة 
شاهد.. طلاب يتدربون على الآلات والغناء الشرقي في أول معهد موسيقى بالمملكة 
Time منذ 19 دقيقة Views 1407
بالفيديو.. سيارة كهربائية صينية خارقة تتفوق على لامبورجيني
بالفيديو.. سيارة كهربائية صينية خارقة تتفوق على لامبورجيني
Time منذ 24 دقيقة Views 1164
ضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات بينهم مواطنين 
ضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات بينهم مواطنين 
Time منذ 33 دقيقة Views 1505
بالفيديو.. " السليمان " يحسم الجدل حول تحية المسجد الحرام
بالفيديو.. " السليمان " يحسم الجدل حول تحية المسجد الحرام
Time منذ 39 دقيقة Views 1638
بالفيديو.. رحيل "ابن زكري" عن تدريب ضمك
بالفيديو.. رحيل "ابن زكري" عن تدريب ضمك
Time منذ 47 دقيقة Views 1878
x