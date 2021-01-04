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ضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات بينهم مواطنين 

Time منذ 33 دقيقة
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ضبط 34 مخالفًا لنظام المراعي والغابات بينهم مواطنين 

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كلٍ من مناطق " الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك ونجران " خلال الأسبوع الماضي 34 من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم 24 مواطناً و 2من الجنسية السورية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، و2 من الجنسية الباكستانية، و3 من الجنسية اليمنية، و1 من الجنسية الأفغانية وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع تم تحميلها على 34 شاحنة، في مخالفة لنظام المراعي و الغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ 996 ورقم 999 في جميع مناطق المملكة و911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
هو اللي بيتخلص من فريق ابو خرقه
faeiz1122
يجمعون الأمعات في برامجهم وماتركوا ولا بقوا ضد الحكم السعودي ويقول الأخ ماأحنا ضد الحكم السعودي قول غيرها سبب سوء الحكام السعوديين انتم
ابو محمد
واضح انه باكستاني
faeiz1122
حسبنا الله ونعم الوكيل هل الحكم الشرعي للي صاير جائز .....؟ اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
faeiz1122
هههههه لا بس تذكرت هذا اللي يقول بانيغا مقلب ليش مالعب بالدوري الصيني

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