الأعداد السابقة للصحيفة

العلا.. حاضنة التاريخ

Time منذ 10 دقائق
Views 229
العلا.. حاضنة التاريخ

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أحدث التعليقات

ابو وليد
هو اللي بيتخلص من فريق ابو خرقه
faeiz1122
يجمعون الأمعات في برامجهم وماتركوا ولا بقوا ضد الحكم السعودي ويقول الأخ ماأحنا ضد الحكم السعودي قول غيرها سبب سوء الحكام السعوديين انتم
ابو محمد
واضح انه باكستاني
faeiz1122
حسبنا الله ونعم الوكيل هل الحكم الشرعي للي صاير جائز .....؟ اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
faeiz1122
هههههه لا بس تذكرت هذا اللي يقول بانيغا مقلب ليش مالعب بالدوري الصيني

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