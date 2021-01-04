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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1629
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
هو اللي بيتخلص من فريق ابو خرقه
faeiz1122
يجمعون الأمعات في برامجهم وماتركوا ولا بقوا ضد الحكم السعودي ويقول الأخ ماأحنا ضد الحكم السعودي قول غيرها سبب سوء الحكام السعوديين انتم
ابو محمد
واضح انه باكستاني
faeiz1122
حسبنا الله ونعم الوكيل هل الحكم الشرعي للي صاير جائز .....؟ اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
faeiz1122
هههههه لا بس تذكرت هذا اللي يقول بانيغا مقلب ليش مالعب بالدوري الصيني

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