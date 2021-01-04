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وزير الطاقة: توصلنا لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات 

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وزير الطاقة: توصلنا لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات 

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز:"  توصلنا لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات ".

‏وأضاف وزير الطاقة، أن حالات الإغلاق الجديدة ستبطئ تعافي الاقتصادات العالمية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية المشتركة لـ أوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج.

وكانت أسعار النفط لامست أعلى مستوى في عدة أشهر، الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية فبراير، إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.

وفي أحدث تداولات تحولت العقود الآجلة لخام برنت للخسارة لتبلغ 51.78 دولار للبرميل، كما تحولت العقود الآجلة للخام الأميركي أيضا للخسارة لتبلغ 48.30 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه ماله دخل في المستحيلات -- دفع رباعي في آسيا الحين مافيه -- وايام الترشيح المدفوع الثمن ولت --بطولات يد دلهوم وبطولات تكى والا ماتكى وبلنتيات الدغدغه مستحيل تحدث في آسيا
ابوشقى
يطالبون بدل تدريب .اي تدريب وانتم مغرزين اسفل الدوري. الاجانب بدعوا اول موسمين بسبب تدريب انديتهم وضاعوا من تدريبكم . يلزمهم تأهيل من جديد
Omer
اذا كل فريق يعلق هزائمه على التحكيم . . خلال ٩٠ دقيقة ما ذا عمل في الملعب ؟
Z
طيب وحنيذ تهامة!
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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