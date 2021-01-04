وزير الطاقة: توصلنا لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات 

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز:" توصلنا لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات ".
وأضاف وزير الطاقة، أن حالات الإغلاق الجديدة ستبطئ تعافي الاقتصادات العالمية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية المشتركة لـ أوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج.
وكانت أسعار النفط لامست أعلى مستوى في عدة أشهر، الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية فبراير، إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.
وفي أحدث تداولات تحولت العقود الآجلة لخام برنت للخسارة لتبلغ 51.78 دولار للبرميل، كما تحولت العقود الآجلة للخام الأميركي أيضا للخسارة لتبلغ 48.30 دولار للبرميل.