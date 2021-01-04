الأعداد السابقة للصحيفة

 " الآسيوي " يفاجئ عمر السومة بعد تجديد عقده من الأهلي 

Time منذ ساعة
Views 2671
Comment 1
 " الآسيوي " يفاجئ عمر السومة بعد تجديد عقده من الأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
وجه حساب دوري أبطال آسيا، إشادة بإنجاز نجم الأهلي، السوري عمر السومة، بعدما تخطي ناصر الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لبطولة دوري المحترفين بـ127 هدفاً، بعد الهدف الذي سجله في مرمى الفتح، بمباراة الجولة التاسعة.

 

وأضاف دوري الأبطال:" حطّم مهاجم الأهلي عمر السومة الشهر الماضي، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بتاريخ الدوري، منذ تطبيق الاحتراف، هل هو أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا خلال ديسمبر 2020؟ ".

 

ولفت " الآسيوي ":" لعب المهاجم السوري عمر السومة دوراً بارزاً في انتصارات فريقه هذا الشهر أهمها هدفاه الحاسمان في شباك كل من الفتح والرائد ".

وتابع:" كما نجح على المستوى الشخصي بتحطيم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف العام 2008-2009 وأصبح لديه 128 هدفاً ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
7 مواسم واحد دوري خوش انجاز ههههههههههه
ابوبدر
لكي يكون الاحترام موجود بين كافة الاطياف الرياضية والمهتمين بالمملكة وخارجها. لابد من تطبيق العدالة صحيح واذا فيه فساد كروي رياضي يتم ابطاله. مو عنترية على الاهلي وفتح ملف العويس ملف منتهي وتهديدات ووعيد وابعاد رجالات الاهلي وذاك يطلع يتكلم على الشاشة بمؤتمرات وتليفونات. واما الاندية اللي تنحب هناك وهي تستاهل اشد عقوبة يتم تركها ويقال خلاص تصالحوا. بالله في دين مين تصالحوا وغيرهم يتبهذلون وبالاخر يطلع الاداري داس ورقة موافقة نادي... ب عنده . لا وكملت يوم حطوا لنا ابومهر اسيا علشان بدال ما يكون عون مع الاهلي صار فرعون ضده. العدالة تخلي الصغير والكبير يحترم.
قمة الاناقه
الفسق والفجور
ابوبدر
يقولون.. والاعتذارات المتتالة لا تعني اسقاط الشكوى. يعني نفهم ان اللي ماهو على هواكم من الاندية تكملون الشكوى ضده ولا تقبلون اعتذاره. ما سوينا شيء 😜
أبوخالد.أبها.
الاخوة الافاضل في صحيفة صدى .. الإعلان الذي يظهر إضافة في الجانب الايسر .. فوق الإعلانات الموجوده .. عامل تشويش وازعاج لمتصفحي الصحيفه .. هل بالامكان الاستغناء عنه .. أو تغيير مكانه بحيث لا يظهر بهذه الطريقة المزعجه .

أخر الأخبار

وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 
وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 
Time منذ دقيقة Views 1113
ولي العهد: القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين في لم الشمل لمواجهة التحديات
ولي العهد: القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين في لم الشمل لمواجهة التحديات
Time منذ 4 دقائق Views 1301
أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال
أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال
Time منذ 14 دقيقة Views 1374
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  
Time منذ 23 دقيقة Views 1407
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك
Time منذ 34 دقيقة Views 1655
عروس تفاجئ زوجها وتهديه ناقة في حفل الزفاف
عروس تفاجئ زوجها وتهديه ناقة في حفل الزفاف
Time منذ 43 دقيقة Views 329
ضاقت عليهم الارض في اللعب !
ضاقت عليهم الارض في اللعب !
Time منذ 44 دقيقة Views 397
امحق صياد
امحق صياد
Time منذ 44 دقيقة Views 288
قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 
قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 
Time منذ 45 دقيقة Views 2004
ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي
ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي
Time منذ 54 دقيقة Views 2188
x