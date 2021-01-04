 " الآسيوي " يفاجئ عمر السومة بعد تجديد عقده من الأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
وجه حساب دوري أبطال آسيا، إشادة بإنجاز نجم الأهلي، السوري عمر السومة، بعدما تخطي ناصر الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لبطولة دوري المحترفين بـ127 هدفاً، بعد الهدف الذي سجله في مرمى الفتح، بمباراة الجولة التاسعة.
وأضاف دوري الأبطال:" حطّم مهاجم الأهلي عمر السومة الشهر الماضي، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بتاريخ الدوري، منذ تطبيق الاحتراف، هل هو أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا خلال ديسمبر 2020؟ ".
ولفت " الآسيوي ":" لعب المهاجم السوري عمر السومة دوراً بارزاً في انتصارات فريقه هذا الشهر أهمها هدفاه الحاسمان في شباك كل من الفتح والرائد ".
وتابع:" كما نجح على المستوى الشخصي بتحطيم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف العام 2008-2009 وأصبح لديه 128 هدفاً ".