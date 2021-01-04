النصر يعتزم التخلي عن عبدالرزاق حمدالله

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة نادي النصر قرر التخلص من النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف الدوري لمدة موسمين؛ حيث لم يعد في حاجة إلى خدماته.
وذكرت التقارير، أن وكيل اللاعبين صلاح اليامي أعلن أن إدارة النصر تتوقع رحيل أسد الأطلس من خلال البحث عن بديل له في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لافتًا إلى أن للنصر اسما بالفعل على "الطاولة" ليحل محل حمدالله سواء كان هذا الشتاء أو حتى بداية موسم 2021-2022 المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن حمدالله، كان قد توج بلقب هداف الدوري في الموسمين الماضيين، كما حصل على جائزة هداف العالم في عام 2019.