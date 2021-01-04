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«الصحة»: تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1975
«الصحة»: تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 166 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,609 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6256 حالة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة، على انخفاض الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 347 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العنايات المركزة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
هو اللي بيتخلص من فريق ابو خرقه
faeiz1122
يجمعون الأمعات في برامجهم وماتركوا ولا بقوا ضد الحكم السعودي ويقول الأخ ماأحنا ضد الحكم السعودي قول غيرها سبب سوء الحكام السعوديين انتم
ابو محمد
واضح انه باكستاني
faeiz1122
حسبنا الله ونعم الوكيل هل الحكم الشرعي للي صاير جائز .....؟ اللهم لاتواخذنا بما فعلوا
faeiz1122
هههههه لا بس تذكرت هذا اللي يقول بانيغا مقلب ليش مالعب بالدوري الصيني

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