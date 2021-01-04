لقطات من سحر العلا وسر تسميتها بهذا الاسم

نايف السالم (صدى):
أظهرت صور نادرة مدينة " العلا " من تصوير الفرنسي سافينياك ١٣٢٥هـ ١٩٠٧م قبل ١١٦سنة.
وكانت العلا تسمى قديما "ديدان" ويروى أن سبب تسميتها بالعلا أنه كان بها عينان مشهورتان بالماء العذب هما المعلق وتدعل، وكان على منبع المعلق نخلات شاهقات العلو يطلق عليها العلي
وتنعقد الدورة (41) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا وهي أكبر مساحات محافظات المدينة المنورة، ويبلغ عدد سكان العلا أكثر من (55) ألف نسمة.
وتحتضن قاعة مرايا الشهيرة فعاليات القمة الخليجية في دورتها الـ41 لقادة دول مجلس التعاون، غدًا الثلاثاء.