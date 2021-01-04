خطوة بسيطة تمكنك من إرسال الصور الكبيرة في الحجم عبر "واتساب"

وكالات (صدى):
يواجه بعض مستخدمي تطبيق "واتساب" أحيانا صعوبة في إرسال الصور الكبيرة في الحجم، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بحيلة بسيطة.
وتتمثل هذه الطريقة بتنزيل تطبيق يسمى" iBooks، الذي يمكن المستخدم من حفظ الصور بتنسيق صيغة PDF.
ويساعد هذا التطبيق في الحفاظ على جودة الصورة وإرسالها بأي حجم عبر تطبيق "واتساب.
ومن جهة أخرى، يمكن للفرد إنشاء محادثة خاصة به دون إشراك أي جهة من جهات الاتصال، ويمكن عمل ذلك من خلال إنشاء مجموعة مع شخص آخر ثم حذف هذا الشخص، وحينها يتاح للمستخدم إرسال ما يريد ارساله في هذه المحادثة دون أن يراه أحد.