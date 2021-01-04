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خطوة بسيطة تمكنك من إرسال الصور الكبيرة في الحجم عبر "واتساب"

Time منذ 28 دقيقة
Views 1660
خطوة بسيطة تمكنك من إرسال الصور الكبيرة في الحجم عبر "واتساب"

وكالات (صدى):
يواجه بعض مستخدمي تطبيق "واتساب" أحيانا صعوبة في إرسال الصور الكبيرة في الحجم، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بحيلة بسيطة.

وتتمثل هذه الطريقة بتنزيل تطبيق يسمى" iBooks، الذي يمكن المستخدم من حفظ الصور بتنسيق صيغة PDF.

ويساعد هذا التطبيق في الحفاظ على جودة الصورة وإرسالها بأي حجم عبر تطبيق "واتساب.

ومن جهة أخرى، يمكن للفرد إنشاء محادثة خاصة به دون إشراك أي جهة من جهات الاتصال، ويمكن عمل ذلك من خلال إنشاء مجموعة مع شخص آخر ثم حذف هذا الشخص، وحينها يتاح للمستخدم إرسال ما يريد ارساله في هذه المحادثة دون أن يراه أحد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
السيارات لم تُصنع او تُشترَى للحوادث، بل وسيلة ممتعة سهلة للتّنقل، وعند وقوع حوادث ليس شرطا ان يُقتل الناس ( او يصاب ) في الحادث. ولكن سوء الإستخدام لتلك الوسيلة وتبلدّالضمير وعدم الشعور بالمسؤولية لروحك وروح الآخرين هو السبب لكل هؤلاء القتلى - نعم قتلى وليسوا أموات - والجرحى . بعض الخطوات ومنها عدم السّماح لمن تقل اعمارهم عن ٢٣ بإصطحاب اكثر من فرد واحد في سياراتهم (باستثناء افراد الاسرة) . وحلول أخرى تساعد في كبح هذا الجنون والتهوّر.
e.alofi
لا والمشكله انه تاجر يعني يستطيع تسديد الدين🤦🏻‍♂️🤷‍♂️💔 عالم مريضه
ابوبدر
وش يمنع طالما هي تبيه وهو يبيها وحتى لو تزوجها لانها غنية فهذا عادي جدا وهي راضية. حسب ما فهمنا ان المرأة تنكح لاربع حسبها ونسبها ومالها وجمالها. بعدين هذا على سنة الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه. ماهي كورة والا اغاني وهزهزه يصرف عليها مليارات. فاهمين يا بعض الناس. 🤨
e.alofi
خالطه لبن وفول يمكن 🦧🤣
خلوه يرتاح ابو كشه

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