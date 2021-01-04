بالفيديو.. لحظة اعتداء مشجع على حكم بالدوري السوري

وكالات (صدى):
اقتحم مشجع الملعب، واعتدى على الحكم، خلال المباراة التي جمعت فريقي جبلة وحرجلة في الجولة العاشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم؛ حيث أوقف الحكم محمد العبد الله المباراة التي أقيمت في دمشق قبل نهايتها بـ18 دقيقة، بعد دخول مشجع إلى أرض واعتدائه عليه.
وجاء ذلك بعدما سجّل جبلة هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 71 بالشوط الثاني من المباراة، فيما كشف مقطع فيديو عن تعرض الحكم للركل، وتدخل قوات حفظ النظام لفض الاشتباك، علما أن الحكم ركل بدوره المشجع.
وأكدت وسائل إعلام سورية، أنه ينتظر الفريقين، قرار اتحاد كرة القدم فيما يخص الحادثة وتثبيت نتيجة المباراة.