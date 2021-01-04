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طرق لمعرفة من زار حسابك في إنستجرام

Time منذ 53 دقيقة
Views 1726
طرق لمعرفة من زار حسابك في إنستجرام

وكالات (صدى):
يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة تتيح لهم معرفة من زار حساباتهم الشخصية أو شاهد المحتوى الذي يقومون بنشره في إنستغرام.

وهناك العديد من التطبيقات في متجري آب ستور أو غوغل بلاي، توعدك بمعرفة من زار حسابك في إنستغرام أو اطلع على منشوراتك بدون التفاعل معها، ولكن الحقيقة هي أن معظم هذه التطبيقات مزيفة ومخادعة.

وقال (أليكس هيد) كبير مسؤولي البحث والتطوير في شركة SecurityScoreCard: “إن أي تطبيق يدعي القيام بذلك هو تطبيق مخادع وغير شرعي، فبدلًا من ذلك يقوم على الأرجح بعملية بسيطة للغاية من خلال سحب أسماء مستخدمين عشوائية وإنشاء قائمة مختلفة في كل مرة تقوم فيها بفتح التطبيق لمعرفة من زار حسابك الشخصي أو قرأ منشوراتك، بينما في الحقيقة يقوم التطبيق بتتبعك وجمع بياناتك فعليًا لبيعها لاحقًا لشركات البيانات لاستهدافك بالإعلانات الموجهة”.

وهناك إحدى الطرق الشرعية للحصول على معلومات واضحة وموثوقة حول من زار حسابك أو قرأ منشوراتك هو تحويل حسابك في إنستغرام إلى (حساب أعمال) أو (حساب مبدع أو منشئ).

ويمكنك الوصول إلى رؤى واضحة حول حسابك، مثل: نظرة عامة على عدد الحسابات التي شاهدت المحتوى الذي قمت بنشره، والحسابات التي تفاعلت مع هذا المحتوى، وعدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ منشوراتك الفردية.

وتيح لك ميزة قصص إنستغرام رؤية الأشخاص الذين شاهدوا قصتك، حيث يمكنك الضغط على الأيقونة الموجودة في الجهة السفلى في قصتك لعرض قائمة بالأشخاص الذين شاهدوها.

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أحدث التعليقات

abdul
السيارات لم تُصنع او تُشترَى للحوادث، بل وسيلة ممتعة سهلة للتّنقل، وعند وقوع حوادث ليس شرطا ان يُقتل الناس ( او يصاب ) في الحادث. ولكن سوء الإستخدام لتلك الوسيلة وتبلدّالضمير وعدم الشعور بالمسؤولية لروحك وروح الآخرين هو السبب لكل هؤلاء القتلى - نعم قتلى وليسوا أموات - والجرحى . بعض الخطوات ومنها عدم السّماح لمن تقل اعمارهم عن ٢٣ بإصطحاب اكثر من فرد واحد في سياراتهم (باستثناء افراد الاسرة) . وحلول أخرى تساعد في كبح هذا الجنون والتهوّر.
e.alofi
لا والمشكله انه تاجر يعني يستطيع تسديد الدين🤦🏻‍♂️🤷‍♂️💔 عالم مريضه
ابوبدر
وش يمنع طالما هي تبيه وهو يبيها وحتى لو تزوجها لانها غنية فهذا عادي جدا وهي راضية. حسب ما فهمنا ان المرأة تنكح لاربع حسبها ونسبها ومالها وجمالها. بعدين هذا على سنة الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه. ماهي كورة والا اغاني وهزهزه يصرف عليها مليارات. فاهمين يا بعض الناس. 🤨
e.alofi
خالطه لبن وفول يمكن 🦧🤣
خلوه يرتاح ابو كشه

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