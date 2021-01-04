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الهشبول: منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية أمر جيد

Time منذ ساعة
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الهشبول: منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية أمر جيد

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول، إن قرار منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية يعد أمر طبيعي جداً.

وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن هذا القرار يساعد في حماية النادي أولًا من تراكم الديون والتخبط المالي.

ونوه بوجود أندية أجنبية حدث معها هذا الأمر، ومنهم نادي برشلونة الذي تم منعه من التسجيل، مؤكداً أن ذلك يعد أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

يذكر أن تقارير صحفية رجحت أن يتم منع الاتحاد والنصر من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية لعدم حصولهما على شهادة الكفاءة المالية بسبب الديون المستحقة عليهما.

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أحدث التعليقات

abdul
السيارات لم تُصنع او تُشترَى للحوادث، بل وسيلة ممتعة سهلة للتّنقل، وعند وقوع حوادث ليس شرطا ان يُقتل الناس ( او يصاب ) في الحادث. ولكن سوء الإستخدام لتلك الوسيلة وتبلدّالضمير وعدم الشعور بالمسؤولية لروحك وروح الآخرين هو السبب لكل هؤلاء القتلى - نعم قتلى وليسوا أموات - والجرحى . بعض الخطوات ومنها عدم السّماح لمن تقل اعمارهم عن ٢٣ بإصطحاب اكثر من فرد واحد في سياراتهم (باستثناء افراد الاسرة) . وحلول أخرى تساعد في كبح هذا الجنون والتهوّر.
e.alofi
لا والمشكله انه تاجر يعني يستطيع تسديد الدين🤦🏻‍♂️🤷‍♂️💔 عالم مريضه
ابوبدر
وش يمنع طالما هي تبيه وهو يبيها وحتى لو تزوجها لانها غنية فهذا عادي جدا وهي راضية. حسب ما فهمنا ان المرأة تنكح لاربع حسبها ونسبها ومالها وجمالها. بعدين هذا على سنة الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه. ماهي كورة والا اغاني وهزهزه يصرف عليها مليارات. فاهمين يا بعض الناس. 🤨
e.alofi
خالطه لبن وفول يمكن 🦧🤣
خلوه يرتاح ابو كشه

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الهشبول: منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية أمر جيد
الهشبول: منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية أمر جيد
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