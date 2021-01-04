الهشبول: منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية أمر جيد

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول، إن قرار منع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية يعد أمر طبيعي جداً.
وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن هذا القرار يساعد في حماية النادي أولًا من تراكم الديون والتخبط المالي.
ونوه بوجود أندية أجنبية حدث معها هذا الأمر، ومنهم نادي برشلونة الذي تم منعه من التسجيل، مؤكداً أن ذلك يعد أمر طبيعي في عالم كرة القدم.
يذكر أن تقارير صحفية رجحت أن يتم منع الاتحاد والنصر من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية لعدم حصولهما على شهادة الكفاءة المالية بسبب الديون المستحقة عليهما.