«الغذاء والدواء» الأمريكية توضح تأثير لقاح موديرنا على مستخدمي حقن الفيلر

وكالات (صدى):
أكدت لجنة استشارية تابعة لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية، أن الأشخاص الذين أخذوا حقن "فيلر" تجميلية في الوجه، ربما يعانون أعراضا جانبية عقب أخذ أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الأحد، أن لقاح موديرنا قد يتسبب في حدوث آثار جانبية لدى الأشخاص الذين يستخدمون حشوات الوجه؛ حيث لاحظت وجود أثر جانبي محدد يشمل العديد من المشاركين في التجربة الذين لديهم حشوات تجميلية للوجه.
ولوحظ تورم للوجه شوهد في عدد قليل من مرضى التجربة؛ حيث أنه: "في تجربة 30.000 عضو التي أجرتها شركة Moderna، وجدوا أن ثلاثة من هؤلاء المرضى لديهم رد فعل تجاه مادة الفيلر، وتحديدا المكان الذي تم فيه وضع الحشو، لذلك في حالتين كان التورم في الشفة والخد".
وكشف الأطباء، أن "ما يحدث هو أن تأخذ لقاحًا وفجأة يرتفع جهاز المناعة لديك، فتأثير الجهاز المناعي يستهدف المناطق التي يوجد بها حشو ويسبب استجابة التهابية أكثر قوة "، كما أن رد الفعل يكون عادة خفيفا ولكن يجب الاتصال بالطبيب الذي حقن الفيلر، وإذا أصيب شخص برد فعل تحسسي شديد، فيجب عليه الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور للحصول على المساعدة.