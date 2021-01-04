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المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً

Time منذ 18 دقيقة
Views 1416
المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ على ضرورة فتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وقال المسند : "في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه، يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10 (ص) حتى الساعة 4 (م)".

وأضاف: "الحدود الطرفية للشروق والغروب في الرياض: وفقاً للرياض آخر غروب متأخر (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر، وأطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير.

وأوضح أن السبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتَي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5 درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام.

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أحدث التعليقات

الحلم سيد الاخلاق
الله يرحمنا ويتجاوز عنا الخريج الجامعي عشر سنوات ينتظر الوظيفة يتطلع ليكون نفسة ويعيش كبقية العالم إذآ نطالب وزارة التعليم بتحويل التعليم إلى أكاديميات لتعليم كرة القدم
e.alofi
الانتحار حرام محرم إزهاق الروح لأنها امانه وضعت فيك
منيف آل ناصر
صياح ونياح خلكم الهلال داخل الوطن وخارجه متا تفهمو وتعقلوو والمريصع يترصع🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣
winner4ever
ههههههههههه... اخبار تسويقية ولعب على الدقون ... (سيكون لديه أقوى خط هجوم مرعب في القارة الآسيوية بتواجد تيكسيرا و اريلو وغوميز وجوفينكو.) مجمع عواجيز ، قال ايش قال مرعب
زاير الشمالي
الافاعي بكل انواعها تطلع وقت الدفاء حتى لو كان بالشتاء

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