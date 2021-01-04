الأعداد السابقة للصحيفة

الخارجية المصرية تعلق على مَقتل معلم بالرياض: نثق في عدالة المملكة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1697
الخارجية المصرية تعلق على مَقتل معلم بالرياض: نثق في عدالة المملكة

الرياض (صدى):
علقت الخارجية المصرية،على مَقتل معلم مصري يدعى هاني عبد التواب في الرياض، مؤكدة على ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة.

وذكرت أنها تتابع من خلال القنصلية العامة في الرياض، سير التحقيقات الجارية في القضية، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، مشيرة إلى أنها انتهت من إجراءات نقل الجثمان، إلى القاهرة، صباح أمس الأحد.

وأكدت على استمرارها في بذل مساعيها بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كل مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته، وفقًا لقوانين المملكة.

ويذكر أن النيابة العامة قد أعلنت، أنها استجوبت الجاني -حدث يبلغ من العمر 14 عاماً- وفقا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث، وأقر بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحلم سيد الاخلاق
الله يرحمنا ويتجاوز عنا الخريج الجامعي عشر سنوات ينتظر الوظيفة يتطلع ليكون نفسة ويعيش كبقية العالم إذآ نطالب وزارة التعليم بتحويل التعليم إلى أكاديميات لتعليم كرة القدم
e.alofi
الانتحار حرام محرم إزهاق الروح لأنها امانه وضعت فيك
منيف آل ناصر
صياح ونياح خلكم الهلال داخل الوطن وخارجه متا تفهمو وتعقلوو والمريصع يترصع🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣
winner4ever
ههههههههههه... اخبار تسويقية ولعب على الدقون ... (سيكون لديه أقوى خط هجوم مرعب في القارة الآسيوية بتواجد تيكسيرا و اريلو وغوميز وجوفينكو.) مجمع عواجيز ، قال ايش قال مرعب
زاير الشمالي
الافاعي بكل انواعها تطلع وقت الدفاء حتى لو كان بالشتاء

أخر الأخبار

المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً
المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً
Time منذ 18 دقيقة Views 1403
بالفيديو.. دينا الشربيني تشارك في تحدي «تكسير الصحون» بمطعم شهير
بالفيديو.. دينا الشربيني تشارك في تحدي «تكسير الصحون» بمطعم شهير
Time منذ 22 دقيقة Views 374
سر اختيار اللون الأصفر للحافلات المدرسية رغم مرور 80 عامًا
سر اختيار اللون الأصفر للحافلات المدرسية رغم مرور 80 عامًا
Time منذ 28 دقيقة Views 467
الخارجية المصرية تعلق على مَقتل معلم بالرياض: نثق في عدالة المملكة
الخارجية المصرية تعلق على مَقتل معلم بالرياض: نثق في عدالة المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1697
الأهلي يكسب خدمات "السومة" بـ 30 مليون ريال
الأهلي يكسب خدمات "السومة" بـ 30 مليون ريال
Time منذ 38 دقيقة Views 2203
وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300
وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300
Time منذ 43 دقيقة Views 1420
بالفيديو.. أمير مكة يعلن فوز "الجبير" بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020
بالفيديو.. أمير مكة يعلن فوز "الجبير" بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020
Time منذ 48 دقيقة Views 1653
بالفيديو.. عائلة تحول مزرعتها إلى وجهة سياحية في العلا
بالفيديو.. عائلة تحول مزرعتها إلى وجهة سياحية في العلا
Time منذ 52 دقيقة Views 1837
«الأحوال المدنية» توضح الإجراءات المتبعة حال طلاق زوجين ولم يقم الزوج بالإبلاغ
«الأحوال المدنية» توضح الإجراءات المتبعة حال طلاق زوجين ولم يقم الزوج بالإبلاغ
Time منذ 58 دقيقة Views 2149
درجات الحرارة المتوقعة خلال انعقاد القمة الخليجية في العلا
درجات الحرارة المتوقعة خلال انعقاد القمة الخليجية في العلا
Time منذ ساعة Views 1817
x