وظائف تقنية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض.
وأوضحت الجامعة، أن الوظائف الشاغرة هي: مدير قاعدة بيانات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات من معالجة البيانات، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أمن المعلومات، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75)، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/05/20هـ الموافق 2021/01/04م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- مدير قاعدة بيانات: هنا
2- مدير أنظمة: هنا