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وظائف تقنية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

Time منذ ساعة
Views 1512
وظائف تقنية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بالرياض.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف الشاغرة هي: مدير قاعدة بيانات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات من معالجة البيانات، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أمن المعلومات، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75)، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/05/20هـ الموافق 2021/01/04م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- مدير قاعدة بيانات: هنا

2- مدير أنظمة: هنا

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أحدث التعليقات

الحلم سيد الاخلاق
الله يرحمنا ويتجاوز عنا الخريج الجامعي عشر سنوات ينتظر الوظيفة يتطلع ليكون نفسة ويعيش كبقية العالم إذآ نطالب وزارة التعليم بتحويل التعليم إلى أكاديميات لتعليم كرة القدم
e.alofi
الانتحار حرام محرم إزهاق الروح لأنها امانه وضعت فيك
منيف آل ناصر
صياح ونياح خلكم الهلال داخل الوطن وخارجه متا تفهمو وتعقلوو والمريصع يترصع🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣
winner4ever
ههههههههههه... اخبار تسويقية ولعب على الدقون ... (سيكون لديه أقوى خط هجوم مرعب في القارة الآسيوية بتواجد تيكسيرا و اريلو وغوميز وجوفينكو.) مجمع عواجيز ، قال ايش قال مرعب
زاير الشمالي
الافاعي بكل انواعها تطلع وقت الدفاء حتى لو كان بالشتاء

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