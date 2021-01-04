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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان وعسير

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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان وعسير

جازان (صدى):
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و صامطة ، و ضمد ، و فيفا ، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة , والحرجة , والمجاردة , والنماص , وبلقرن , وتنومة , وخميس مشيط , ورجال ألمع , وسراة عبيدة , وظهران الجنوب ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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أحدث التعليقات

الحلم سيد الاخلاق
الله يرحمنا ويتجاوز عنا الخريج الجامعي عشر سنوات ينتظر الوظيفة يتطلع ليكون نفسة ويعيش كبقية العالم إذآ نطالب وزارة التعليم بتحويل التعليم إلى أكاديميات لتعليم كرة القدم
e.alofi
الانتحار حرام محرم إزهاق الروح لأنها امانه وضعت فيك
منيف آل ناصر
صياح ونياح خلكم الهلال داخل الوطن وخارجه متا تفهمو وتعقلوو والمريصع يترصع🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣
winner4ever
ههههههههههه... اخبار تسويقية ولعب على الدقون ... (سيكون لديه أقوى خط هجوم مرعب في القارة الآسيوية بتواجد تيكسيرا و اريلو وغوميز وجوفينكو.) مجمع عواجيز ، قال ايش قال مرعب
زاير الشمالي
الافاعي بكل انواعها تطلع وقت الدفاء حتى لو كان بالشتاء

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