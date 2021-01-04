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القبض على قائد مركبة قام بمخالفات خطيرة في الرياض
منذ ساعة
1789
1
الرياض (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، من القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفات وتجاوزات خطيرة على أحد طرق الرياض.
وأوضحت إدارة المرور، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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أحدث التعليقات
fares
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
شوتهاا غير مأسوف عليهاا ، يا خرونق مستني ايه .....!!
رااايق
ولاحول ولاقوة إلا بالله ***
النشمي
طيب
غييييوووورررر
المنتحر يهرب من هم وضيق إلى القبر ويجد امامه هم أكبر وضيق اشد إلى يوم القيامه نسأل الله العفو والعافيه والثبات على الدين اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لاتزغ عقولنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين
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