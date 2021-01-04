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توافد مركبات القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد

Time منذ ساعة
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توافد مركبات القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
شهد ‏جسر الملك فهد، اليوم الاثنين، توافد مركبات القادمين إلى المملكة بعد بدء سريان قرار استئناف الرحلات الدولية، والدخول عبر المنافذ أمس الأحد.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد أعلنت بدء استقبال المسافرين عبر الجسر بين البحرين والمملكة منذ الساعة 11 صباح أمس، وذلك بعد إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة.

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أحدث التعليقات

fares
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
شوتهاا غير مأسوف عليهاا ، يا خرونق مستني ايه .....!!
رااايق
ولاحول ولاقوة إلا بالله ***
النشمي
طيب
غييييوووورررر
المنتحر يهرب من هم وضيق إلى القبر ويجد امامه هم أكبر وضيق اشد إلى يوم القيامه نسأل الله العفو والعافيه والثبات على الدين اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لاتزغ عقولنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين

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