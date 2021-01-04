وظيفة تقنية شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "أخصائي أول تأكيد الجودة التقني" .
واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، خبرة سابقة في مجال الجودة التقنية، خبرة سابقة في مجال تصميم وتطوير البرمجيات.
وأشارت هيئة الجمارك، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .