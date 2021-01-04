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وظيفة تقنية شاغرة في هيئة الجمارك

Time منذ ساعة
Views 1606
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "أخصائي أول تأكيد الجودة التقني" .

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، خبرة سابقة في مجال الجودة التقنية، خبرة سابقة في مجال تصميم وتطوير البرمجيات.

وأشارت هيئة الجمارك، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

sqon 123
انا سمعت ايضا.. انهم فاوضو بيليه كمان...للعب في الشتويه!! انتو تصدقون ذولا... لاتاخذ العلم الا من موقع الهلال الرسمي هذا لجذب القراء للخبر ونشره لان كلمه هلال لما تضعها في اي شي ينتشر ويصير له اهتمام... .. فهمتوها
خالد
ماعندهم مشكلة يجيبون أجنبي ماعندة خبرة و لا يدققون في شهاداته
سارة
مايقولون الأفاعي ماتطلع بالبرد؟؟؟
ابو غريب
ايش تهرج ياغبي العويس من جاء النادي مارفع فنجال قهوة ولا كاس
سهيل
هلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ابو خرقة ههههه

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