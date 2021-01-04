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أسعار الذهب فوق مستويات 1900 دولار

Time منذ ساعة
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أسعار الذهب فوق مستويات 1900 دولار

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع الاثنين ، حيث استقرت فوق 1900 دولار ، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.

وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1912.71 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع الاثنين ، حيث استقرت فوق 1900 دولار ، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.

وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1912.71 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الغدر والظلم والقهر ليس أمرا شعبا عند من اعتبروه وسيلة الخروج من المأزق
احمد
راحت فلوسك يانونو او بمعنى راحت فلوسك يابلد ويمكرون والله خير الماكرين وتعبثوا بالكوره والتلاعب والدفع ولكن هيهات الله مبتليكم وسوف يبتليكم اكثر وشوفوا ترتيب فريقكم
د محمد ماجد بخش
الفراغ المكافيء المحقق لضبط إيقاع مجموع وحدات الكتلة الممثل لدرجة المجموع والثبات بدلالة وحدات الثقل البنائية الفراغية المحورية المكافئة لتمثيل الدرجة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
د محمد ماجد بخش
العناصر تمثل بكتلها الفراغية العددية المنتظمة المرتبطة بالأعداد البنائية الممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة بعدد وحدات العنصر في تمثيل ارتباط تمثيل درجات الثقل بزيادة تمثيل درجات الفراغ
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..

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