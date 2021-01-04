أسعار الذهب فوق مستويات 1900 دولار

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع الاثنين ، حيث استقرت فوق 1900 دولار ، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.
وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1912.71 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع الاثنين ، حيث استقرت فوق 1900 دولار ، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.
وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1912.71 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.