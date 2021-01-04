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شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

Time منذ يومين
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شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

الرياض (صدى):
حددت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، شروط تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 21 /1/1443 هـ، الموافق 29/8/2021.

وأكدت وزارة التعليم، في تعميم لها، على أن يكون للطلاب الذين أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي ١٤٤٢هـ أو أقل من ذلك بتسعين يومًا فقط (من كان تاريخ ميلاده 23 /4/1437 هـ الموافق 2/2/2016 أو قبل ذلك).

وأوضحت الوزارة، أنه يكون القبول في الصف الأول الابتدائي للطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من: 24/4/1437 هـ، الموافق 3/2/2016 م، إلى 25/7/1437 هـ، الموافق 2/5/2016 م)، وأن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين.

واشترطت توافر الاستمارة النمائية التي ثبت إتقان الطالب المهارات النمائية مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطالب من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم أو روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية المطبقه للبرامج الدولية المرخصة من وزارة التعليم.

وأجازت وزارة التعليم بقبول الطلبة المستجدين من الروضات من خارج المملكة، شريطة توافر ما يفيد بإتقان المهارات النمائية وتوصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي وأن يصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة.

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أحدث التعليقات

صنيان
تحب الصحراوي
صنيان
يازين هفتها
فايز الشهري
الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب الا ان يشرك به ,, والمجوسية عقيدة شرك وافساد في الارض ,, وقد دعا عليهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ( اللهم مزق ملكه) اي كسرى ,, ولكنهم بلاء للامة من اهل السنة ويريد الله ان يصطفى من امتنا شهداء يقتلهم هؤلاء النجس المجوس
7UP
هذي قبل سنه ياهووو صحصح شوي ترا نحنو هنا ههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ثرثتهم مجرمون ..

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