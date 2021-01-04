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صورة قديمة لحارات الرياض العتيقة عام 1386هـ

Time منذ يومين
Views 2272
Comment 2
صورة قديمة لحارات الرياض العتيقة عام 1386هـ

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أحدث التعليقات

صنيان
تحب الصحراوي
صنيان
يازين هفتها
فايز الشهري
الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب الا ان يشرك به ,, والمجوسية عقيدة شرك وافساد في الارض ,, وقد دعا عليهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ( اللهم مزق ملكه) اي كسرى ,, ولكنهم بلاء للامة من اهل السنة ويريد الله ان يصطفى من امتنا شهداء يقتلهم هؤلاء النجس المجوس
7UP
هذي قبل سنه ياهووو صحصح شوي ترا نحنو هنا ههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ثرثتهم مجرمون ..

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