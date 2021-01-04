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بالفيديو..السبر: المنتحر لا يخرج من الملة

Time منذ 33 دقيقة
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بالفيديو..السبر: المنتحر لا يخرج من الملة

الرياض (صدى):
أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، على استفسار حول ما إذا كان الانتحار يُخرج من الملة أم لا، موضحًا حكم تناول الولائم في سرادق عزاء المنتحر.

وقال السبر، إن قتل النفس من أكبر الكبائر ومحرم، لكن لا يخرج من الملة، وجاء فيه وعيد.

واستشهد بقول الله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ".

وفيما يتعلق بالتجمع على الأطعمة في عزاء المنتحر، قال إن هذا يخالف السنة، ويجب الابتعاد عن ذلك.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان قتل النفس محرم شرعا الا بالحق ولكن هل يخرج المنتحر من المله الله اعلم
Abdulelah Alqahtani
بغلف نفهم حبك وتعلقك بالنصر لاكن بعض الاراء في تويتر مالها لزوم الادارة بنعطيها فرصة في المركاتو الشتوي باذن الله يتم جلب صفقتين اجنبية على مستوى عال بديلة للحارس والظهير الكوري وبالتوفيق للعالمي فالسوبر والكاس والاسيوية
اللهو البرى
ايش يقصد بالمساكنة. مافهمت وأول مرة اسمع بالمساكنة. يعني يسكن مع المرأة اللي بيتزوج بدون عقد.. والي متى.. وهل يجماعها.. انا فهمت وماني متأكد انها تجربة ف كل شي قبل الزواج.. صح ولا لا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
مبروك

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