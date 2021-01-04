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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 10 دقائق
Views 1292
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية ، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف تكون طالبه وتعمل جليسه مع الاطفال ؟
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
حسبي الله ونعم الوكيل
ع. س. ع
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