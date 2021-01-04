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بسبب الغلاء..برلماني يذكّر أردوغان بشكواه قبل 27 عامًا من أسعار الشاي والسميط

Time منذ 39 دقيقة
Views 1512
بسبب الغلاء..برلماني يذكّر أردوغان بشكواه قبل 27 عامًا من أسعار الشاي والسميط

أنقرة (صدى):
تزامنا مع غلاء الأسعار الذي يعاني منه الشعب التركي، ذكّر البرلماني المعارض تونجاي أوزقان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكواه في عام 1993 من ضعف الحد الأدنى للأجور وقوله إن راتب العامل لا يكفي أسرته تناول الشاي والسميط فقط يوميًا.

وتأتي تصريحات أوزقان ضمن ردود الفعل الغاضبة على سعر الحد الأدنى للأجور الذي تم إعادة تحديده مؤخرًا بـ2825 ليرة و90 قرشا والذي سيطبق في عام 2021.

وقال: " أولئك الذين وصلوا إلى السلطة من خلال استغلال غلاء الأسعار في دعايتهم الانتخابية عن طريق الإشارة إلى أسعار السميط والشاي الغالية نسوا الحد الأدنى للأجور الذي حددوه أمس ".

وأضاف: " الشعب سيغير نظام الحكام الذين يعيشون في القصور العائمة والطائرة مع أتباعهم، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى الخبز الجاف " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف تكون طالبه وتعمل جليسه مع الاطفال ؟
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ع. س. ع
حسبي الله ونعم الوكيل
ع. س. ع
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