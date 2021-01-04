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بالفيديو..ردة فعل محاضر مصري بجدة مع طالب قال له " يرحم أمك "

Time منذ ساعة
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بالفيديو..ردة فعل محاضر مصري بجدة مع طالب قال له " يرحم أمك "

جدة (صدى):
روى المحاضر المصري محمود الفقي، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بجدة، موقفا له مع طالب قال له: " يرحم أمك ".

وقال الفقي، إن سيرة الأم في مصر يعتبرها المعظم " سبابا "، في حين أن الأمر على العكس في المملكة، فسيرة الأم تعتبر تقديرا للشخص.

وأوضح أن أحد الطلاب طلب منه إمهاله بعض الوقت خلال أدائه لاختبار قبل سحب ورقة الإجابة، وتفاجأ بقوله: " دقيقة يا دكتور يرحم أمك "، وظن الفقي أن الطالب يسبه بوالدته، لكن الطلاب قاموا بتنبيهه بأنه لا يقصد شيئا بها، وإنها مجرد دعوة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو مامعه حق يتلفظ عليها ويعيبها بشيء خارج عن ارادتهاا ... .. وهي ضعيفة شخصيه وتحس باالنقص اكثر واكثر لما احد يتكلم عنها ، وإلا السمنه مافيها شي لها جمالها ومتعتها وظرفهاا ، لكن البنت مثل ماذكرت ولا تعرف ترد ولا عندها ثقة بنفسها .. الإعلام عندها ضعيف باالحيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
...... خير ..^^
ابو محمد 😎 ✍️
الوقايه ير من العلاج ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول براحة تامه ..

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