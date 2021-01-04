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الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى المملكة المتحدة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1329
الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى المملكة المتحدة

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني سعد العتيبي في تصريح له، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.

وذكر أن السلطات الصحية الكويتية قامت باستحداث عدة إجراءات وقائية في المطار منها فحص (بي سي ار) لجميع الركاب القادمين ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
لاحول ولا قوة الا بالله
بلبل البحر
الله يجبر كسرها ويشفيها
بلبل البحر
الزنا محرم في جميع الديانات والزواج مشروع كذلك في جميع الديانات .. وهذا التصريح منه يؤكد أن دينه هواه نعوذ بالله من اتباع الهوى
بلبل البحر
بطلة
عبدالرحمن
مادري كم المفروض يموتو بسبب حوادث الجمال السائبه على الطرق السريعه حتى يتم اتخاذ اجرائات حاسمه ورادعه لايقاف مسلسل الموت المتكرر والمتجدد كل فتره قصيره

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