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زوج يطلق الرصاص على زوجته بعدما وعدها بليلة رومانسية في جدة

Time منذ 21 دقيقة
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زوج يطلق الرصاص على زوجته بعدما وعدها بليلة رومانسية في جدة

جدة (صدى):
انتصرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، لسيدة، أطلق زوجها الرصاص عليها، وتسبب في تعريض حياتها للخطر.

وفسخت المحكمة عقد نكاح السيدة من زوجها لتضررها منه، دون عوض، ما يجعلها في بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

وكانت الزوجة قد كشفت أن زوجها في إحدى المرات، زعم أنه سيقدم لها مفاجأة وبعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعماً برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري اخترقت رقبتها.

وأوضحت أن زوجها هددها إذا كشفت الحقيقة في المستشفى بأنه سيحرقها بماء النار، وطلب الادعاء بأن الرصاصة طائشة عن طريق الخطأ.

لكن أبلغت المستشفى الجهات الأمنية وأثبتت التحقيقات الجنائية أن إطلاق الرصاصة كان عن قرب وليست طائشة.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
لاحول ولا قوة الا بالله
بلبل البحر
الله يجبر كسرها ويشفيها
بلبل البحر
الزنا محرم في جميع الديانات والزواج مشروع كذلك في جميع الديانات .. وهذا التصريح منه يؤكد أن دينه هواه نعوذ بالله من اتباع الهوى
بلبل البحر
بطلة
عبدالرحمن
مادري كم المفروض يموتو بسبب حوادث الجمال السائبه على الطرق السريعه حتى يتم اتخاذ اجرائات حاسمه ورادعه لايقاف مسلسل الموت المتكرر والمتجدد كل فتره قصيره

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