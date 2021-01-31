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ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

Time منذ 27 دقيقة
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ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

الرياض (صدى):

اعترف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بتهاونه في وضع الكمامة الطبية، منذ تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا تصرف خاطئ.

ووجه ابن مساعد رسالة للمواطنين والمقيمين، محذرا من التهاون حتى لا نعود للغلق العام والإجراءات المشددة التي تن تطبيقها العام الماضي.

وقال ابن مساعد: "سؤال لجميع الأحبة: هل تودون العودة -لا قدر الله- لمرحلة الحجر ومنع النتقل؟ لا أشك بأن الإجابة ستكون بالنفي " .

وتابع: " لكي لا يحدث ذلك وفي ظل تزايد أعداد المصابين لا بد أن نلتزم جميعًا بالتباعد ولبس الكمامة حتى لمن أخذ اللقاح " .

وأضاف: " أعترف أنني بعد أخذي اللّقاح تهاونت في وضع الكمّامة وهذا خطأ " .

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Time واتساب
كورونا
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
الكمامة الطبية

أحدث التعليقات

الزعيم
مصقوع قبلها باربعه واثنين وكمان اثنين وأخذت الدوري قدامك والكأس وتجي تقول كبير هههههههه مشكلتك بس ان مايكون ضيع البلنتي ولاكان خذيت آسيا لما تختم كل شيء تعال هايط
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
انور المالكي
يتحرشون بك ؟؟ حواجبك كل واحد كانه شنب لحاله
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا سمو الامير ..

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