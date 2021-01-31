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بالفيديو.. مدير الصحة العامة: احتمالية انتهاء الجائحة العام الجاري في هذه الحالة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1646
بالفيديو.. مدير الصحة العامة: احتمالية انتهاء الجائحة العام الجاري في هذه الحالة

الرياض (صدى):
قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أنه من المحتمل انتهاء فيروس كورونا المستجد منتصف العام الجاري، مبينا أن هذا يخضع لمدى انتشار اللقاحات المضادة للإصابة بالفيروس التاجي على مستوى العالم.

وأضاف أن ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن استمرار التجمعات سيعود بالمجتمعات لمرحلة الحظر.

وأشار إلى إنه بعد تصريحات وزير الصحة والتوجيهات التي أصدرها أمراء المناطق بالتشديد على الإجراءات الاحترازية، من المتوقع مصاحبة ذلك لوعي عالٍ من المواطنين، وهو ما سينعكس على الحالات المسجلة.

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مدير الصحة العامة
مجلس الصحة الخليجي
كورونا المستجد

أحدث التعليقات

الزعيم
مصقوع قبلها باربعه واثنين وكمان اثنين وأخذت الدوري قدامك والكأس وتجي تقول كبير هههههههه مشكلتك بس ان مايكون ضيع البلنتي ولاكان خذيت آسيا لما تختم كل شيء تعال هايط
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
انور المالكي
يتحرشون بك ؟؟ حواجبك كل واحد كانه شنب لحاله
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا سمو الامير ..

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