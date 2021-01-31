وزارة الدفاع تعلن عن وظائف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية

الرياض (صدى):
أعلنت إدارة القوات الجوية بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن توفر 5 وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 29 من جمادي الآخر 1442.
وتضمنت الوظائف المطروحة، وظائف: " فني تفسير صور جوية قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الاستخبارات، فني أنظمة معلومات الصيانة وفني أنظمة سوائل بجناح الإمدادات " ، و" أخصائي مناهج قيادة القوات الجوية بإدارة التدريب، مدخل بيانات ومعالجة نصوص بهيئة إدارة القوات الجوية ".
واشترطت على المتقدمين لوظيفة فني تفسير صور جوية؛ الحصول على بكالوريوس علوم جوية ودورات تخصصية في المجال، وخبرة 6 سنوات، فيما تتطلب وظيفة فني أنظمة معلومات الصيانة حصول المتقدم على المستوى الفني السابع وخبرة تتراوح ما بين 1-6 سنوات في مجال الوظيفة.
فيما يجب حصول المتقدم على وظيفة فني أنظمة سوائل ف ١٥؛ على المستوى الفني السابع وخبرة تتراوح ما بين 1-6 سنوات في مجال الوظيفة، كما تتطلب وظيفة أخصائي مناهج اس ۳۵۱ حصول المتقدم على بكالوريوس تربوي متخصص في إعداد المناهج والمستوى الفني السابع ودورة في إعداد المناهج والتدريب وبكالوريوس علوم جوية دورة إعداد المناهج والتدريب وخبرة لا تقل عن 6 سنوات.
وتتطلب وظيفة مدخل بيانات ومعالجة نصوص حصول المتقدم على ثانوي عام، بعدد سنوات خبرة لا تقل عن 9 سنوات وإجادة الأعمال المكتبية والإدارية والسكرتارية وإعداد التقارير والأرشفة الإلكترونية.