الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية

Time منذ 48 دقيقة
Views 1509
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية

الرياض (صدى):
أعلنت إدارة القوات الجوية بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن توفر 5 وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 29 من جمادي الآخر 1442.

وتضمنت الوظائف المطروحة، وظائف: " فني تفسير صور جوية قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الاستخبارات، فني أنظمة معلومات الصيانة وفني أنظمة سوائل بجناح الإمدادات " ، و" أخصائي مناهج قيادة القوات الجوية بإدارة التدريب، مدخل بيانات ومعالجة نصوص بهيئة إدارة القوات الجوية ".

واشترطت على المتقدمين لوظيفة فني تفسير صور جوية؛ الحصول على بكالوريوس علوم جوية ودورات تخصصية في المجال، وخبرة 6 سنوات، فيما تتطلب وظيفة فني أنظمة معلومات الصيانة حصول المتقدم على المستوى الفني السابع وخبرة تتراوح ما بين 1-6 سنوات في مجال الوظيفة.

فيما يجب حصول المتقدم على وظيفة فني أنظمة سوائل ف ١٥؛ على المستوى الفني السابع وخبرة تتراوح ما بين 1-6 سنوات في مجال الوظيفة، كما تتطلب وظيفة أخصائي مناهج اس ۳۵۱ حصول المتقدم على بكالوريوس تربوي متخصص في إعداد المناهج والمستوى الفني السابع ودورة في إعداد المناهج والتدريب وبكالوريوس علوم جوية دورة إعداد المناهج والتدريب وخبرة لا تقل عن 6 سنوات.

وتتطلب وظيفة مدخل بيانات ومعالجة نصوص حصول المتقدم على ثانوي عام، بعدد سنوات خبرة لا تقل عن 9 سنوات وإجادة الأعمال المكتبية والإدارية والسكرتارية وإعداد التقارير والأرشفة الإلكترونية.

Time واتساب
وظائف
وزارة الدفاع

أحدث التعليقات

الزعيم
مصقوع قبلها باربعه واثنين وكمان اثنين وأخذت الدوري قدامك والكأس وتجي تقول كبير هههههههه مشكلتك بس ان مايكون ضيع البلنتي ولاكان خذيت آسيا لما تختم كل شيء تعال هايط
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
انور المالكي
يتحرشون بك ؟؟ حواجبك كل واحد كانه شنب لحاله
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا سمو الامير ..

أخر الأخبار

شرط إلزامي لدخول مباني الباحة
شرط إلزامي لدخول مباني الباحة
Time منذ 6 دقائق Views 1174
ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
Time منذ 27 دقيقة Views 1861
شاهد.. أعداد كبيرة من الجراد تستقر أسفل مركبة وتثير الرعب
شاهد.. أعداد كبيرة من الجراد تستقر أسفل مركبة وتثير الرعب
Time منذ 29 دقيقة Views 1458
بالفيديو.. مدير الصحة العامة: احتمالية انتهاء الجائحة العام الجاري في هذه الحالة
بالفيديو.. مدير الصحة العامة: احتمالية انتهاء الجائحة العام الجاري في هذه الحالة
Time منذ 34 دقيقة Views 1645
القبض على قائد مركبة تخطى الرصيف وتجاوز الإشارة في الرياض
القبض على قائد مركبة تخطى الرصيف وتجاوز الإشارة في الرياض
Time منذ 46 دقيقة Views 1471
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية
Time منذ 48 دقيقة Views 1509
" قصة حب " تنتهي بإشعال رجل النار في نفسه
" قصة حب " تنتهي بإشعال رجل النار في نفسه
Time منذ 52 دقيقة Views 360
بالفيديو.. التجارة تكشف عن تجربة مستثمر وقع ضحية للاحتيال
بالفيديو.. التجارة تكشف عن تجربة مستثمر وقع ضحية للاحتيال
Time منذ 52 دقيقة Views 1458
حصيلة مرعبة لحالات الإصابة بكورونا المتحور في الأردن
حصيلة مرعبة لحالات الإصابة بكورونا المتحور في الأردن
Time منذ ساعة Views 1864
شاهد..متحدث الصحة: " ما نرصده مقلق جدا "
شاهد..متحدث الصحة: " ما نرصده مقلق جدا "
Time منذ ساعة Views 1783