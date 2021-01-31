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بالفيديو.. التجارة تكشف عن تجربة مستثمر وقع ضحية للاحتيال

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. التجارة تكشف عن تجربة مستثمر وقع ضحية للاحتيال

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التجارة، اليوم الأحد تحذير من عمليات نصب إلكتروني تستغل أسماء جهات حكومية، داعيةً المستثمرين إلى التعامل مع الجهات المرخص لها.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يحكي عن قصة مبنية على أحداث حقيقية عن مستثمر وقع ضحيةً لهذه العمليات.

وأظهر الفيديو تفاصيل عملية النصب الإلكتروني، حيث استغلت تلك النوعية من الشركات غير المرخص لها مواقع إخبارية وهوية جهات حكومية لإيهام المستثمرين، وبدأت قصة المستثمر بأنه كان يتصفح أحد المواقع الإخبارية المشهورة، ثم وجد رابطاً لمشروع استثماري حكومي وقام بملأ بياناته، ليتلقّى اتصالاً من رقم محلي وعده بأرباح أسبوعية.

وطلب من المستثمر الشاب دفع 5 آلاف ريال كبداية لتوثيق أوراقه، ثم طلب منه 50 ألف ريال أخرى لرفع عائد الاستثمار، ولكنه فوجئ عند استلام الحوالة بأنه تعرّض للنصب.

Time واتساب
وزارة التجارة
جهات حكومية
المستثمرين
نصب إلكتروني

أحدث التعليقات

الزعيم
مصقوع قبلها باربعه واثنين وكمان اثنين وأخذت الدوري قدامك والكأس وتجي تقول كبير هههههههه مشكلتك بس ان مايكون ضيع البلنتي ولاكان خذيت آسيا لما تختم كل شيء تعال هايط
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
انور المالكي
يتحرشون بك ؟؟ حواجبك كل واحد كانه شنب لحاله
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا سمو الامير ..

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