حقيقة تلقي مدرب الوصل عرض لتدريب النصر

نواف السالم (صدى):
أوضح البرازيلي أودير هيلمان، المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي، حقيقة تلقيه عروضًا لتدريب نادي النصر خلال الفترة الماضية.
وقال هيلمان أنه لم يتلقى أي اتصالات من المسئولين في نادي النصر، خلال الفترة الماضية، وأن العرض الوحيد الذي تلقاه هو عرض الوصل، وأنه سعيد جدا بالتواجد في الإمارات.
يذكر أن اسم هيلمان ارتبط بنادي النصر خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل مؤخرًا، وتولى الكرواتي آلين هورفات مدرب فريق الشباب بالنادي، مهمة تدريب الفريق الأول.