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بالفيديو.. السديس للمصلين والمعتمرين: تقيدوا بعدم التجمع في المسجد الحرام

Time منذ 50 دقيقة
Views 1585
بالفيديو.. السديس للمصلين والمعتمرين: تقيدوا بعدم التجمع في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين والمعتمرين بـ المسجد الحرام بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السديس في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إن التذكير لا زال قائمًا للتقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة؛ لإيجاد البيئة الصحية للعبادة والحرص على صحة المصلين.

وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومنها عدم التجمع في الحرم والتباعد وارتداء الكمامة، مع التأكيد على التعاون مع رجال الأمن ورئاسة الحرمين لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

Time واتساب
السديس
كورونا
المسجد الحرام

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
القليل من والتهاون والإهمال في الأمور،يجلب الكثير من الخراب والخسائر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
ابو منى
لاعب عادي تم نفخة اعلاميا غير مفيد لاي فريق الفلوس اللي دفعت فية والله كثيرة علية
ابو منى
المقاتل بيتروس داعس على روسكم يابنو زعيق كل اللي تقولونه عنه فيض من قيض سمعونا صياحكم
نجاة محمد
اي تحرش الله يهديك لو صحيح سيبك من الجوال و صارخي علية لو انا رجال مابص لوجهك كلة مكياج مقزز

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