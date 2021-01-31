شاهد.. الظهور الأول للاعب سلمان الفرج بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة السوبر 

نواف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو، نجم الهلال، سلمان الفرج، يرتكز على عكازين في أول ظهور له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام النصر في بطولة كأس السوبر.
وكان سلمان الفرج خرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من محترف فريق النصر اللاعب البرازيلي بيتروس، ليدخل بدلاً منه محمد كنو.
يذكر أن نادي الهلال، كشف عن حجم إصابة قائده سلمان الفرج، مؤكدا أن اللاعب تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم، وأن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سيتم عرضها على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.