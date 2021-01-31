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شاهد.. الظهور الأول للاعب سلمان الفرج بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة السوبر 

Time منذ ساعة
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شاهد.. الظهور الأول للاعب سلمان الفرج بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة السوبر 

نواف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو، نجم الهلال، سلمان الفرج، يرتكز على عكازين في أول ظهور له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام النصر في بطولة كأس السوبر.

 

وكان سلمان الفرج خرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من محترف فريق النصر اللاعب البرازيلي بيتروس، ليدخل بدلاً منه محمد كنو.

يذكر أن نادي الهلال، كشف عن حجم إصابة قائده سلمان الفرج، مؤكدا أن اللاعب تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم، وأن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سيتم عرضها على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.

Time واتساب
النصر
نادي الهلال
سلمان الفرج
مباراة السوبر
بيتروس

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
القليل من والتهاون والإهمال في الأمور،يجلب الكثير من الخراب والخسائر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
ابو منى
لاعب عادي تم نفخة اعلاميا غير مفيد لاي فريق الفلوس اللي دفعت فية والله كثيرة علية
ابو منى
المقاتل بيتروس داعس على روسكم يابنو زعيق كل اللي تقولونه عنه فيض من قيض سمعونا صياحكم
نجاة محمد
اي تحرش الله يهديك لو صحيح سيبك من الجوال و صارخي علية لو انا رجال مابص لوجهك كلة مكياج مقزز

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