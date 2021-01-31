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"التجارة" تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية

Time منذ 44 دقيقة
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"التجارة" تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
نفذت وزارة التجارة 4,306 جولات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 417 مخالفة فورية ، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.

وشملت الجولات مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، ونجران، والقصيم، وعسير، والمدينة المنورة، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والباحة.

وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

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التجارة
كورونا
التجارة البشرية

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
😂😂😂
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه من يوم شفته عاض أسفل فنيلته، ونا غاسل يدي..
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

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