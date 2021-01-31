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توجيه عاجل من أمير جازان 

Time منذ 58 دقيقة
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توجيه عاجل من أمير جازان 

جازان (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد سموه حرصه ومتابعة سمو نائبه لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و"البروتوكولات" الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله -.

 

وشدد سموه على ضرورة التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقار العمل والتقيد التام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وتعقيم اليدين، حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجّه سمو أمير منطقة جازان بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.

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جازان
أمير جازان
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
كورونا

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
😂😂😂
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه من يوم شفته عاض أسفل فنيلته، ونا غاسل يدي..
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

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