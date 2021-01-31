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بالفيديو.. القادسية يرفض الهزيمة ويتعادل مع الوحدة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1320
بالفيديو.. القادسية يرفض الهزيمة ويتعادل مع الوحدة

نواف السالم (صدى):
تعادل فريق القادسية أمام الوحدة، بنتيجة هدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الأول لنادي الوحدة في الدقيقة 15 اللاعب هزاع الغامدي، وأضاف دي مورايس الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وسجل لاعب القادسية حسن العمري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53 قبل أن يتعادل أندريا ماستيتور في الدقيقة 78، فيما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب القادسية أوروس فيتاس في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 21 نقطة، ويواجه ضمك السبت 6 فبراير، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21، ويلاقي الأهلي الجمعة 5 فبراير.

Time واتساب
الوحدة
القادسية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأنت كذالك ياالحبيب .. ,, اسعد الله مسائك ، ومن تحب ، في هذا اليوم وكل يوم .. آمين ..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ولكن أمام العالمي يتحول هذا الأسد أولى ارنب أعرج، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء العائلة الكريمه .. آمين ...
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه أدام الله ضحكتك،والإبتسامة،يالصقر، أسعد الله مسائك..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتازه هاالبيليهيه ..

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