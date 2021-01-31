بالفيديو.. القادسية يرفض الهزيمة ويتعادل مع الوحدة

نواف السالم (صدى):
تعادل فريق القادسية أمام الوحدة، بنتيجة هدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز الهدف الأول لنادي الوحدة في الدقيقة 15 اللاعب هزاع الغامدي، وأضاف دي مورايس الهدف الثاني في الدقيقة 29.
وسجل لاعب القادسية حسن العمري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53 قبل أن يتعادل أندريا ماستيتور في الدقيقة 78، فيما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب القادسية أوروس فيتاس في الدقيقة 81.
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 21 نقطة، ويواجه ضمك السبت 6 فبراير، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21، ويلاقي الأهلي الجمعة 5 فبراير.