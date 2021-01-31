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بالفيديو.. الباطن يوقف انتصارات الأهلي ويمنعه من مشاركة الشباب الصدارة 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1362
بالفيديو.. الباطن يوقف انتصارات الأهلي ويمنعه من مشاركة الشباب الصدارة 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي، على مواجهة الأهلي أمام ضيفه الباطن، بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح معتز هوساوي مدافع الأهلي، عند الدقيقة 11، أهداف اللقاء، قبل أن يسجل صالح آل عباس هدف التعادل لصالح الباطن عند الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 28، تقدم سلمان المؤشر للنادي الأهلي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح آل عباس للباطن في الدقيقة 43.

 

وبهذه النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة الـ30، ويلاقي الوحدة الجمعة 5 فبراير، بينما بلغ الباطن 17 نقطة، ويواجه الفيصلي في اليوم ذاته.

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الشباب
الأهلي
الباطن
معتز هوساوي
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
صالح آل عباس

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
😂😂😂
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه من يوم شفته عاض أسفل فنيلته، ونا غاسل يدي..
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

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