بالفيديو.. الباطن يوقف انتصارات الأهلي ويمنعه من مشاركة الشباب الصدارة 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي، على مواجهة الأهلي أمام ضيفه الباطن، بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح معتز هوساوي مدافع الأهلي، عند الدقيقة 11، أهداف اللقاء، قبل أن يسجل صالح آل عباس هدف التعادل لصالح الباطن عند الدقيقة 15.
وفي الدقيقة 28، تقدم سلمان المؤشر للنادي الأهلي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح آل عباس للباطن في الدقيقة 43.
وبهذه النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة الـ30، ويلاقي الوحدة الجمعة 5 فبراير، بينما بلغ الباطن 17 نقطة، ويواجه الفيصلي في اليوم ذاته.