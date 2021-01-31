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الشؤون البلدية توجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص

Time منذ 42 دقيقة
Views 1595
الشؤون البلدية توجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان الدكتور أحمد قطان ، أن الوزارة رصدت خلال جولاتها الميدانية قرابة ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأضاف أن المخالفات بلغت 1946 مخالفة، تضمنت عدم اتباع التدابير الصحية بالأسواق والمراكز التجارية وتكدس العمالة في المساكن والتجمعات في الأماكن العامة فوق الحد المسموح، لافتا إلى إلى ضرورة اتباع الإجراءات المعرفة من وزارة الصحة،

وشدد على منشآت القطاع الخاص بالمسارعة والتقدم على بوابة بلدي للحصول على تراخيص مساكن للعمالة لتفادي المخالفات.

Time واتساب
وزارة الشؤون البلدية
كورونا
العمالة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأنت كذالك ياالحبيب .. ,, اسعد الله مسائك ، ومن تحب ، في هذا اليوم وكل يوم .. آمين ..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ولكن أمام العالمي يتحول هذا الأسد أولى ارنب أعرج، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء العائلة الكريمه .. آمين ...
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه أدام الله ضحكتك،والإبتسامة،يالصقر، أسعد الله مسائك..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتازه هاالبيليهيه ..

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