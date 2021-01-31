الشؤون البلدية توجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان الدكتور أحمد قطان ، أن الوزارة رصدت خلال جولاتها الميدانية قرابة ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
وأضاف أن المخالفات بلغت 1946 مخالفة، تضمنت عدم اتباع التدابير الصحية بالأسواق والمراكز التجارية وتكدس العمالة في المساكن والتجمعات في الأماكن العامة فوق الحد المسموح، لافتا إلى إلى ضرورة اتباع الإجراءات المعرفة من وزارة الصحة،
وشدد على منشآت القطاع الخاص بالمسارعة والتقدم على بوابة بلدي للحصول على تراخيص مساكن للعمالة لتفادي المخالفات.