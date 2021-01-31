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" الزكاة " تطالب المنشأت بتقديم الإقرارات الضريبية

Time منذ ساعة
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" الزكاة " تطالب المنشأت بتقديم الإقرارات الضريبية

الرياض (صدى):
طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2020م، وعن الربع الرابع لعام 2020م؛ وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 31 يناير 2021م.

وجددت هيئة الزكاة تذكير المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي بفرض غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، بينما تصل عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة إلى غرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

وأوضحت أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل الإقرارات التي يتوجب تقديمها للهيئة بعد 21 يناير 2021م.

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الإقرارات الضريبية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأنت كذالك ياالحبيب .. ,, اسعد الله مسائك ، ومن تحب ، في هذا اليوم وكل يوم .. آمين ..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ولكن أمام العالمي يتحول هذا الأسد أولى ارنب أعرج، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء العائلة الكريمه .. آمين ...
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه أدام الله ضحكتك،والإبتسامة،يالصقر، أسعد الله مسائك..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتازه هاالبيليهيه ..

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