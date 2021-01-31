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الرياض حي الشفا أسواق السلوم عام 1408هـ

Time منذ 8 دقائق
Views 200
الرياض حي الشفا أسواق السلوم عام 1408هـ

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أحدث التعليقات

تركي
ههههه مالقى دليل وينام خبث كروي سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
.M.
اعتقد انه دايلر 🤮 مالت عليه خسيس من بعد الشهرة والثراء فسق وطغى حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي الشرذمه إلي معه
المالكي
سلمان الفرح هو من تسبب في إصابة نفسه أرجع للقطه تشاهد بتروس يجري بالكره ليأتي سلمان من الخلف ويضع قدمه بين اقدم بتروس من الامام وتشنكل به ليسقط بتروس الى الأمام على رجل سلمان لم يتعمد الاصابه

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