سفارة الصين تعلق على انتشار فيروس نيباه: لا توجد أدلة

(صدى):
كشفت السفارة الصينية في القاهرة، حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فيروس جديد نيباه في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وأوضحت سفارة الصين بالقاهرة في بيان؛ ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ظهور فيروس جديد بالصين يسمى نيباه إن ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح؛ لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديد.ا.، مشيرة إلى أنه لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار.
في وقت سابق، نشرر صحيفة غارديان البريطانية تقريرا يحذر من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.