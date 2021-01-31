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مايكون يكشف سبب رحيله عن النصر

Time منذ 50 دقيقة
Views 2564
مايكون يكشف سبب رحيله عن النصر

نواف السالم (صدى):
أوضح البرازيلي مايكون بيريرا المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سبب رحيله عن الفريق في هذا التوقيت الصعب من الموسم الكروي الحالي 2020-2021.

وقال مايكون : "الكثير وجَّه لي انتقادات قاسية بسبب خروجي في هذا الوقت، وقبل السوبر أمام الهلال، لكن خروجي كان بسبب الضغط الكبير الذي تلقيته مؤخرًا".

وتابع المدافع البرازيلي: "لقد عشت أيامًا جميلة مع النصر.. أنا شاكر لجميع الجماهير.. لقد كان النصر بالنسبة إلينا كالعائلة".

وأضاف:" غير صحيح أن خروجي كان بسبب الرواتب المتأخرة فقط.. في السابق قبلت تجديد عقدي براتب أقل، لكنَّ هناك أسبابًا دفعتني إلى الرحيل لا أرغب في الحديث عنها حاليًّا".

يذكر أن مايكون فسخ تعاقده مع النصر والرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية، قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر، التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3–0.

Time واتساب
النصر
مايكون

أحدث التعليقات

تركي
ههههه مالقى دليل وينام خبث كروي سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
.M.
اعتقد انه دايلر 🤮 مالت عليه خسيس من بعد الشهرة والثراء فسق وطغى حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي الشرذمه إلي معه
المالكي
سلمان الفرح هو من تسبب في إصابة نفسه أرجع للقطه تشاهد بتروس يجري بالكره ليأتي سلمان من الخلف ويضع قدمه بين اقدم بتروس من الامام وتشنكل به ليسقط بتروس الى الأمام على رجل سلمان لم يتعمد الاصابه

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