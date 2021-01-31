مايكون يكشف سبب رحيله عن النصر

نواف السالم (صدى):
أوضح البرازيلي مايكون بيريرا المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سبب رحيله عن الفريق في هذا التوقيت الصعب من الموسم الكروي الحالي 2020-2021.
وقال مايكون : "الكثير وجَّه لي انتقادات قاسية بسبب خروجي في هذا الوقت، وقبل السوبر أمام الهلال، لكن خروجي كان بسبب الضغط الكبير الذي تلقيته مؤخرًا".
وتابع المدافع البرازيلي: "لقد عشت أيامًا جميلة مع النصر.. أنا شاكر لجميع الجماهير.. لقد كان النصر بالنسبة إلينا كالعائلة".
وأضاف:" غير صحيح أن خروجي كان بسبب الرواتب المتأخرة فقط.. في السابق قبلت تجديد عقدي براتب أقل، لكنَّ هناك أسبابًا دفعتني إلى الرحيل لا أرغب في الحديث عنها حاليًّا".
يذكر أن مايكون فسخ تعاقده مع النصر والرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية، قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر، التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3–0.