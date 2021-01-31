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الغذاء والدواء توضح أضرار الخلطة الثلاثية الشهيرة لتبييض البشرة

Time منذ ساعة
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الغذاء والدواء توضح أضرار الخلطة الثلاثية الشهيرة لتبييض البشرة

الرياض (صدى):
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحذير من خطورة الخلطة الثلاثية أو التركيبة الثلاثية؛ حيث درج في الآونة الأخيرة استعمالها بين العامة بغرض تبييض البشرة.

وقالت الغذاء والدواء الخلطة الثلاثية هي خطلة أو تركيبة يتم فيها خلط ثلاثة أنواع من الكريمات داخل المنزل وتحتوي على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.

وأوضحت الهيئة اضرارها وهي " تؤدي إلى تفاقم حب الشباب، وترقيق البشرة، وتغير في لون البشرة (اسمرار البشرة)، والتهاب في بصيلات الشعر، مشيرة إلى أن الأضرار تشتمل على تهيج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.

وأكدت أن هذه الأعراض تظهر عند خلط الكريمات بكميات عشوائية وبدون إشراف الطبيب المختص، لافتة إلى ضرورة تجنب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون وبدون إشراف الطبيب المختص لما لها من أعراض جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة.

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أحدث التعليقات

تركي
ههههه مالقى دليل وينام خبث كروي سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
المالكي
سلمان الفرح هو من تسبب في إصابة نفسه أرجع للقطه تشاهد بتروس يجري بالكره ليأتي سلمان من الخلف ويضع قدمه بين اقدم بتروس من الامام وتشنكل به ليسقط بتروس الى الأمام على رجل سلمان لم يتعمد الاصابه
winner4ever
أجر وعافية وبالسلامة إن شاء .. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من تسبب في ذلك ، لا والمضحك أن حتى كرت أصفر لم يشهر للمتسبب !!! اي تحكيم هذا

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