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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 19 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين، حالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
الأرصاد
الرياح

أحدث التعليقات

.M.
تدري ليش اللاعبين تجيهم أموال كثيييرة مرررة السبب هو الفيفا نعم اتحاد الفيفا يدعم وزارة الرياضة عندنا وأحسب حساب الشركات الراعية إلي بعد تدعم الرئاسة العامة لرياضة هم نعم يدعمون بس بأموال قليلة يعني مثال وزارة الرياضة تدعم اللاعب ب ٥ آلاف والفيفا يدعم ب ١٥ الف ريال عاد ما بالك برعاة وأصحاب الإعلانات اووووه 😅💔 فلوسٍ مالها حددد، نعم الكرة لعبة طائشه ومضيعة للوقت والمال وحتى الترفيه مضيعه للمال والوقت
.M.
بكذا راح تكثر الجرائم الحكم غير منصف الأفضل إعدامه فوراً
.M.
إذا عملية جراحية لتعديل مجرى التنفس بالأنف فلا تلآم ابداً اما إذا هي تخربط بفلوسها ولا تتصدق فيهن ف راح تندم بعد الموت
.M.
الصعايده يحبون القتل 😅 وش سالفتهم كل يوم قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل 😅🤷‍♂️
.M.
واو ٤ رجال تزوجت 😅

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