الأعداد السابقة للصحيفة

الرائد ينتزع نقاط ضمك برباعية البركاوي

Time منذ ساعة
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الرائد ينتزع نقاط ضمك برباعية البركاوي

طلال الغامدي (صدى):
حقق فريق الكرة بنادي الرائد، فوزًا ثمينا على نظيره ضمك بنتيجة " 4-2 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم إيميليو زيلايا بهدف لصالح ضمك في الثانية 51، بينما رد كريم بركاوي بإحراز هدف التعادل لصالح الرائد في الدقيقة 32، وأضاف بركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 58، وتسبب فاروق شافعي في الهدف الثالث للرائد بالخطأ في مرماه، أثناء محاولة التصدي لتسديدة بركاوي في الدقيقة 62.

وتمكن أنتوليتش من تقليص الفارق بهدف لضمك من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يكمل بركاوي ثلاثيته بصناعة من عبد الله المقرن في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

 

وبهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة، ويحل ضيفا على الشباب السبت 6 فبراير، بينما توقف ضمك عند النقطة 12، ويستضيف القادسية في ذات اليوم.

Time واتساب
القادسية
نادي الرائد
ضمك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
نتيجة مباراة
عبد الله المقرن

أحدث التعليقات

تركي
ههههه مالقى دليل وينام خبث كروي سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
المالكي
سلمان الفرح هو من تسبب في إصابة نفسه أرجع للقطه تشاهد بتروس يجري بالكره ليأتي سلمان من الخلف ويضع قدمه بين اقدم بتروس من الامام وتشنكل به ليسقط بتروس الى الأمام على رجل سلمان لم يتعمد الاصابه
winner4ever
أجر وعافية وبالسلامة إن شاء .. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من تسبب في ذلك ، لا والمضحك أن حتى كرت أصفر لم يشهر للمتسبب !!! اي تحكيم هذا

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