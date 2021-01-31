الرائد ينتزع نقاط ضمك برباعية البركاوي

طلال الغامدي (صدى):
حقق فريق الكرة بنادي الرائد، فوزًا ثمينا على نظيره ضمك بنتيجة " 4-2 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم إيميليو زيلايا بهدف لصالح ضمك في الثانية 51، بينما رد كريم بركاوي بإحراز هدف التعادل لصالح الرائد في الدقيقة 32، وأضاف بركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 58، وتسبب فاروق شافعي في الهدف الثالث للرائد بالخطأ في مرماه، أثناء محاولة التصدي لتسديدة بركاوي في الدقيقة 62.
وتمكن أنتوليتش من تقليص الفارق بهدف لضمك من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يكمل بركاوي ثلاثيته بصناعة من عبد الله المقرن في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة، ويحل ضيفا على الشباب السبت 6 فبراير، بينما توقف ضمك عند النقطة 12، ويستضيف القادسية في ذات اليوم.