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"التمييز الكويتية" تقضي بحبس رجل أعمال وسيدة أعمال روسية 15 سنة

Time منذ 13 دقيقة
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"التمييز الكويتية" تقضي بحبس رجل أعمال وسيدة أعمال روسية 15 سنة

خالد الظفيري (صدى):
قررت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، حبس رئيس مجلس إدارة شركة ”رابطة الكويت والخليج للنقل“ ( KGL للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازريفا 15 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية ”KGL“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في ”الموانئ“ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

ويذكر أن لازاريفا تولت منصب الشريك الإداري لصندوق ”رابطة الكويت والخليج للنقل“ واعتقلت في عام 2017، وأدينت بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق .

وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.

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الكويت
التمييز الكويتية
لازاريفا

أحدث التعليقات

.M.
كلام ع ورق خرطييييي، انا ياما قدمت ع شركات كثيييييرة مررررة ولا حصلت أحد يقبلني
العالمي الاول الاستثنائي الاول
بشويش على عمرك لايطق لك عرق صياح صياح صياح
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياذا العلم ..!!! .. وصلت بهم المواصيل الى هذه الدرجه من الإستهزا باالبلد واهل البلد ورجال الدوله..؟ .. اتمنى ان يطبق عليهما العقاب الصارم ..
.M.
طبقوا شرع الله العظيم إلي ذكر بالقرآن الكريم اقعطوا ايديهم ولن تروا أي سارق
fares
الله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونسالك اللهم باسمائك الحسنى ان ترحمنا وتنزل علينا رحمتك يارب

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