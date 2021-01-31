"التمييز الكويتية" تقضي بحبس رجل أعمال وسيدة أعمال روسية 15 سنة

خالد الظفيري (صدى):
قررت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، حبس رئيس مجلس إدارة شركة ”رابطة الكويت والخليج للنقل“ ( KGL للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازريفا 15 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية ”KGL“.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في ”الموانئ“ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).
ويذكر أن لازاريفا تولت منصب الشريك الإداري لصندوق ”رابطة الكويت والخليج للنقل“ واعتقلت في عام 2017، وأدينت بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق .
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.